MILAN NEWS – Le parole di Ricardo Rodriguez, terzino titolarissimo del Milan, a pochi minuti dal match contro il Parma che vedrà i rossoneri cercare di mantenere il 4° posto in classifica.

Lo svizzero ha detto la sua a MilanTv sull’importanza del lunch match odierno: “Vogliamo vincere, abbiamo lavorato bene e con serenità in classifica dopo il successo con la Lazio. Non soffriamo delle pressioni esterne, sarà importante fare i tre punti per mantenere il quarto posto ed avvicinarci all’obiettivo Champions League”.

L’orario di pranzo non è mai stato molto fortunato in tempi recenti per il Milan, ma Rodriguez prova ad esorcizzare la situazione: “La partita sarà difficile, a prescindere dall’orario. Il problema è che farà molto caldo e dovremmo bere molto. Ma non cerchiamo alibi, scendiamo in campo per vincere”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

