MILAN NEWS – Non che sia una grande classica della Serie A italiana, ma il confronto tra Parma e Milan negli ultimi venti anni ha rappresentato sempre un match intrigante e bello da vedere.

I ducali però sono dovuti passare di recente dall’inferno del fallimento fino alla resurrezione che ha portato la squadra di Roberto D’Aversa, con una proprietà nuova di zecca, a rivedere la massima serie dopo tre anni di buio e fatica. Anche il Milan in qualche modo sta ritornando in auge dopo un periodo difficile e ben due cambi ai vertici societari.

L’ultima volta che le due squadre in questione si sono affrontate allo stadio Ennio Tardini correva l’anno 2014, l’ultimo del Parma in Serie A prima del crack societario. Si giocava esattamente la seconda giornata di campionato e ne scaturì un match ricco di emozioni e di gol: i ducali guidati da Roberto Donadoni furono sconfitti dal Milan di Pippo Inzaghi con un pazzesco 5-4 finale.

Un match davvero pazzesco, con un protagonista su tutti: il francese Jeremy Menez, autore di una doppietta e soprattutto di un gol nel secondo tempo che resta tra i più belli della carriera del classe ’87. Successe di tutto in quella calda serata al Tardini, tra prodezze offensive, rimonte tentate e papere clamorose, come quella del portiere rossonero Diego Lopez su retropassaggio di De Sciglio. Insomma uno spettacolo di gol che però preannunciò una stagione negativa per entrambe: il Parma a fine campionato retrocesse visti anche i gravissimi problemi societari, il Milan invece non riuscì a centrare neanche la qualificazione in Europa League.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

