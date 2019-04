MILAN NEWS – Due cambi per Gennaro Gattuso in vista di Parma-Milan del lunch match di oggi. Con la gara con la Lazio tra 4 giorni, riposeranno sia Davide Calabria che Mateo Musacchio.

Entrambe le novità – riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola – quindi saranno proprio in difesa: una risponde al nome di Andrea Conti che prenderà posto sulla destra, l’altra a Cristian Zapata che farà coppia con Alessio Romagnoli davanti a Gianluigi Donnarumma e con Ricardo Rodriguez sull’out mancino. Nessuna novità, invece, in mediana rispetto alle ultime uscite: Rino non rischia dall’inizio un Lucas Paquetá recuperato e convocato per la trasferta al Tardini, quindi spazio al terzetto composto da Hakan Calhanoglu, Tiémoué Bakayoko e Frank Kessie. In attacco, invece, altra chance per Fabio Borini che completerà il tridente con Suso e Krzysztof Piatek.

Il Parma si opporrà al 4-3-3 rossonero con un solido 5-3-2. Con Luigi Sepe tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Marcello Gazzola, Simone Iacoponi, Bruno Alves, Riccardo Gagliolo e Federico Di Marco. In mediana ci sarà l’ex rossonero Juraj Kucka con Matteo Scozzarella in cabina di regia e Antonino Barillà sull’altro versante. Fabio Ceravolo e Gervinho: sarà questo, invece, il tandem offensivo su cui farà affidamento Roberto D’Aversa per la 33a giornata di Serie A.

Parma-Milan, probabili formazioni:

Parma (5-3-2) – Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Di Marco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Ceravolo, Gervinho. All. D’Aversa

Milan (4-3-3) – Donnarumma; Conti, Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

