L’articolo completo verrà aggiornato al termine del match!

Fischio finale allo stadio Ennio Tardini: Parma-Milan

Ritmi bassi nei primi minuti di gioco, con il Parma che si rende più insidioso. Primo episodio dubbio al 12′ in area rossonera, con Donnarumma che esce in presa bassa prendendo pallone e avversario. Il check del VAR conferma l’impressione dell’arbitro Valeri in live. Al 18′ spettacolare rovesciata di Juraj Kucka, che sfiora il gol dell’anno: palla fuori di pochissimo. Intorno al 39′ doppio pericolo Ceravolo per i rossoneri: bravo Donnarumma nella seconda occasione. Tanta pressione dei padroni di casa nel finale di frazione, ma punteggio fermo sullo 0-0.

Parma-Milan: tabellino, voti e pagelle

Marcatori: 70′ Castillejo (ass. Suso)

Ammoniti: Biglia

Espulsi:

PARMA: Sepe; Iacoponi, Alves, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Scozzarella, Barillà, Dimarco 7 (Dal 72′ Siligardi ); Gervinho, Ceravolo.

Allenatore: D’Aversa.

MILAN: Donnarumma; Conti 5 (Dal 66′ Castillejo), Zapata, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko 6 (Dal 58′ Cutrone ), Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini.

Allenatore: Gattuso.

Parma-Milan: le pagelle dei rossoneri

Donnarumma:

Conti:

(Dal 66′ Castillejo: ).

Zapata:

Romagnoli:

Rodriguez:

Kessie:

Bakayoko 6:

(Dal 58′ Cutrone: ).

Calhanoglu:

Suso:

Piatek:

Borini:

All. Gattuso:

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it