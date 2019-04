NEWS MILAN – Il Milan ha buttato via due punti contro il Parma, soltanto 1-1 nell’anticipo della 33^ giornata di Serie A. La squadra è apparsa troppo passiva sin dal primo minuto. Poi un’ingenuità e tanta sfortuna hanno portato al pareggio di Bruno Alves.

Oggi però quel che non è mancato allo stadio Ennio Tardini è stato l’apporto dei tifosi rossoneri: il settore ospiti era tutto esaurito, e ha supportato la squadra dal primo all’ultimo minuto. Straordinario il boato sul primo gol rossonero di Samuel Castillejo. Peccato non siano arrivati tre punti fondamentali in chiave Champions League, che avrebbero dato continuità alla vittoria della settimana scorsa contro la Lazio a San Siro. Al fischio finale però, da segnalare un episodio interessante. Nonostante la rabbia, l’amarezza e la delusione per il pareggio, alcuni tifosi rossoneri si sono avvicinati a Leonardo per salutarlo e fare delle foto. “Portaci in Champions“ (video in alto, da Rai Sport) hanno urlato i rossoneri lì vicino, segno di grande attaccamento alla squadra e alla società, nonostante la brutta prova della squadra.

Un segno ulteriore che i tifosi del Milan sono vicini alla squadra e fiduciosi anche nella società gestita dai due dirigenti Leonardo e Paolo Maldini. I rossoneri hanno ancora l’obiettivo Champions alla portata, quando mancano 5 partite alla fine. Da non dimenticare anche una finale di Coppa Italia da poter raggiungere: mercoledì infatti si giocherà la semifinale di ritorno contro la Lazio a San Siro, si parte dallo 0-0 dell’andata all’Olimpico.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

