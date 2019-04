NEWS MILAN – Un pareggio amaro per il Milan allo stadio Tardini contro il Parma. Un 1-1 deciso dagli episodi: Castillejo porta in vantaggio i rossoneri di testa, poi l’infortunio di Cutrone a cambi finiti, e all’87’ il pareggio-beffa di Bruno Alves su punizione.

Nel post-partita, ai microfoni di Milan TV ha parlato Cristian Zapata. Il colombiano ha giocato una buona partita, anche in marcatura su Gervinho. Questa la sua analisi: “Oggi non abbiamo giocato bene. Volevamo vincere ma non ci siamo riusciti. Siamo andati in vantaggio e non siamo riusciti a difendere il gol di Castillejo, abbiamo preso una rete su punizione e in barriera potevamo fare meglio”.

Nelle pagelle di Parma-Milan abbiamo puntato il dito contro l’atteggiamento passivo della squadra, e lo stesso Zapata conferma tale impressione avuta dalla tv: “Oggi non abbiamo avuto la cattiveria necessaria, è un peccato perché sarebbero stati tre punti fondamentali. Dobbiamo preparare meglio queste partite soprattutto mentalmente perché ci stiamo giocando qualcosa di importante. Ero un po’ stanco alla fine, quello con Gervinho è stato un bel duello, l’ho controllato bene, di questo sono contento”.

Sulla lotta al quarto posto, e sul prossimo impegno in semifinale di Coppa Italia mercoledì sera a San Siro contro la Lazio: “Abbiamo ancora la possibilità di arrivare in Champions League ma dobbiamo migliorare. Con la Lazio ci attende un’altra partita importantissima, sarà un’altra battaglia”.

