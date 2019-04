Oggi è andato in scena Milan-Sassuolo, partita valida per la 25ª giornata del campionato Primavera 2018/2019. Dopo le due sconfitte contro Atalanta e Inter, i rossoneri erano chiamati a vincere per smuovere una classifica decisamente negativa.

Missione compiuta. La squadra di Federico Giunti ha vinto per 3-1, portandosi così a quota 25 punti. Milan sempre penultimo, ma ad un solo punto dalla zona playout. Padroni di casa avanti con Daniel Maldini al 9′: ottima conclusione di sinistro su cross di Gabriele Capanni. Rossoneri che sembrano in controllo, ma al 23′ una prodezza di Gianluca Scamacca regala il pareggio al Sassuolo. Verso fine primo tempo i giovani diavoli si riportano in vantaggio con una rete di Alessandro Sala. Ripresa intensa, entrambe le squadre creano occasioni, ma al 93′ Franck Tsadjout chiude i giochi segnando il 3-1 finale. 3 punti fondamentali e speranze di salvezza ancora vive.

PRIMAVERA, TABELLINO MILAN-SASSUOLO 3-1

Marcatori: 9’ Maldini (M), 23’ Scamacca (S), 43’ Sala (M), 90+3 Tsadjout (M)

Milan: Plizzari, Bellanova, Negri (61′ Abanda) Brambilla (71’ Mionic), Merletti, Djalo, Sala, Brescianini, Tsadjout, Maldini (83’ Frigerio), Capanni (83’ Haidara) A disp.: All.: Federico Giunti

Sassuolo: Turati, Joseph (72′ Fiorini), Aurelio, Ghion (88’ Manzari), Pilati, Ferraresi, Oddei, Viero (45′ Steau), Scamacca, Ahmetaj (72’ Pellegrini), Raspadori (89′ Mattioli) A disp. All.: Francesco Turrini

Arbitro: Sig. Perenzoni da Rovereto

Ammoniti: Brambilla (M), Oddei (S), Joseph (S)

Espulsi: /

