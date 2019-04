CALCIOMERCATO MILAN – L’attenzione del Milan in questi giorni è tutta sul doppio impegno stagionale che resta da qui fino al termine del campionato, ovvero l’obiettivo Champions League e la semifinale di Coppa Italia contro la Lazio.

Ma è impossibile non parlare anche di calciomercato, pur mancando più di due mesi all’avvio ufficiale della prossima sessione estiva 2019. Il Milan sarà tra le società più operose in Serie A, vista la volontà del club di arricchire e impreziosire la rosa, soprattutto nel caso in cui mister Gattuso dovesse riuscire a trascinare i rossoneri alla fase a gironi della prossima Champions.

Calciomercato Milan, le ultime di Gianluca Di Marzio sugli obiettivi rossoneri

Proprio riguardo questo argomento ‘futuribile’ si è espresso ieri l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, intervenuto direttamente all’emittente Sky Sport; il giornalista, tra le voci più esimie quando si parla di trattative ed affari tra club, ha chiarito quale saranno le priorità estive del Milan: “Sono sicuro che il Milan si migliorerà, ha un progetto tecnico importante che dovrebbe continuare con Gattuso. Grazie al lavoro di Rino la squadra è cresciuta e sta finalmente lottando per tornare tra le big europee. Di certo non resteranno fermi in estate”.

Milan dunque già attivo in questo periodo per arricchire la propria squadra grazie al lavoro del d.t. Leonardo: “C’è la volontà di creare una squadra a lungo termine. Basta vedere gli investimenti per Paquetà e Piatek, sono due calciatori che resteranno a lungo al Milan, su cui si è puntato ciecamente. Penso che possa arrivare a breve un difensore, visto che Zapata probabilmente andrà sostituito per scadenza di contratto”. Testa ora alle prossime decisive sfide che determineranno il futuro del Milan, poi sarà tempo di rumors e trattative.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

