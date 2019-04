NEWS MILAN – In Parma–Milan si sono rivisti sprazzi del vero Suso. Ma lo spagnolo è ancora molto lontano dalla sua miglior condizione, fisica e mentale. I rossoneri hanno bisogno di lui in questo rush finale di stagione.

L’assist fornito a Samu Castillejo ieri può avergli dato nuova linfa e fiducia in vista di queste ultime gare. Una gran giocata quella del nuovo otto milanista: dribbling sul diretto avversario verso l’esterno, cross di destro forte e preciso, tanto che l’ex Villarreal non ha dovuto nemmeno indirizzare la palla. Gli è bastata deviarla per anticipare Luigi Sepe e mettere la palla alle sue spalle. Si tratta del suo ottavo assist in stagione, ma il primo dopo sei mesi fa.

Finalmente Suso, ma deve fare di più

Jesus Suso non faceva assist da novembre. Precisamente il 4, in Udinese-Milan. Lo spagnolo, negli ultimissimi minuti di gioco, in un’azione un po’ confusionaria trovò il passaggio per Alessio Romagnoli, il quale poi fece il resto: si spostò la palla sul suo sinistro e trovò la rete di potenza. Quello è stato l’ultimo momento, prima di ieri, in cui l’ex Liverpool è riuscito a dare il suo apporto alla squadra in termini di passaggi decisivi. Un qualcosa che a questo Milan è mancato moltissimo: Suso è uno dei migliori giocatori della rosa e c’è assolutamente bisogno di lui. Ma ha attraversato un momento molto difficile, in particolar modo negli ultimi mesi. Tantissimi tifosi lo volevano fuori dai titolari in favore di un Castillejo più in palla, ma Gattuso lo ha sempre difeso e lo ha sempre messo in campo. Nelle ultime partite c’è stato qualche miglioramento, ora è arrivato l’assist che può averlo sbloccato. Ma la prestazione al Tardini resta comunque al di sotto delle sue potenzialità. Speriamo che a partire dalla prossima gara (Torino-Milan) possa tornare ad incidere e a trascinare la squadra in Champions League.

