Resta al quarto posto in classifica il Milan nonostante un brutto pomeriggio al Tardini di Parma ieri, nel match della 33.a giornata di Serie A.

I ducali, autori di un’ottima prova, hanno costretto i rossoneri sull’1-1 finale, giocando meglio e meritando quanto meno di uscire imbattuti dal caldo sabato in terra emiliana. Male la squadra di Gennaro Gattuso, troppo squilibrata e messa spesso in crisi dalle scorribande di Gervinho e compagni.

Nel primo tempo match giocato alla pari, anche se è il Parma ad avere le occasioni migliori, in particolare con lo scatenato ex Kucka e con l’inarrestabile Gervinho. I rossoneri si fanno vedere soltanto con qualche traversone pericoloso di Suso, tra i più attivi della compagine ospite.

Nella ripresa invece il Milan parte forte: il neo entrato Samu Castillejo trafigge di testa Sepe su altro grande invito di Suso e sembra trascinare il ‘Diavolo’ verso una vittoria pesantissima. Ma il Parma non ci sta, torna a macinare gioco e dopo un palo di Siligardi trova il pareggio meritato: punizione beffarda di Bruno Alves che lascia impietrito Donnarumma per l’1-1 finale. Un pareggio che, per quanto riguarda il rush Champions League, tutto sommato sta bene al Milan visto il pari anche di Inter e Roma e la sconfitta della Lazio con il Chievo in casa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

