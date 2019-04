CALCIOMERCATO MILAN – Ancor prima di affrontarlo seriamente, il Milan potrebbe aver già risolto un grosso problema in vista dell’estate. Si tratta di André Silva, attaccante portoghese ancora di proprietà del Diavolo e attualmente in prestito al Siviglia.

La problematica è che la società andalusa, causa la caduta libera in termini di rendimento rispetto a inizio stagione, ha già deciso che non riscatterà. Quindi Elliott Management Corporation non solo perderà i 38 milioni di euro fissati in estate per il riscatto, ma dovrà trovare anche un nuovo piazzamento per l’attaccante lusitano.

Calciomercato Milan, spunta il Wolverhampton per André Silva

E qui subentra Jorge Mendes. Perché secondo quanto riferisce Calciomercato.com, il mega procuratore ha già trovato una sistemazione al centravanti classe 95: il Wolverhampton, club inglese dove il procuratore portoghese ha parecchio e potere e dove di recente ha anche portato, per esempio, l’altro assistito Rui Patricio. Per il Milan, si tratterebbe di un grosso assist: pur non incassando una cifra importantissima ai fini del fair play finanziario, sarebbe comunque risolto da subito un problema non indifferente considerando che in primo momento rientrerebbe in organico in attesa di una sistemazione. E con Krzysztof Piatek e Patrick Cutrone, sarebbero davvero in troppi lì davanti.

Non solo la beffa di aver perso un tesoretto fondamentale, ma anche un malumore che potrebbe subentrare a Milanello considerando un Cutrone già non contentissimo delle briciole di cui si è dovuto accontentare in questa seconda parte della stagione. Gennaro Gattuso, grande estimatore di André Silva, si è espresso di recente sull’ex Porto: “Ho sempre detto che Silva è un bel giocatore, un attaccante molto molto forte con caratteristiche eccezionali. Però lo scorso anno è lui che è voluto andare via, preferiva giocare di più altrove”.

