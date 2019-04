CALCIOMERCATO MILAN – In questo momento il calciomercato Milan è l’ultimo dei pensieri di Leonardo e Paolo Maldini. La società è concentrata sul campo e sui risultati. Che tra l’altro sono strettamente collegati alla prossima campagna acquisti estiva.

Il mercato rossonero dipenderà dalla qualificazione o meno in Champions League, e questo è chiaro. Ma nell’ultima settimana in Francia si è parlato di un accordo già fatto fra il club di via Aldo Rossi e Florian Thauvin, gioiello del Marsiglia. La smentita è arrivata direttamente dal suo procuratore, che ha negato qualsiasi tipo di intesa. La conferma arriva da ‘Telefoot’, che però ribadisce che il calciatore piace e non poco al Milan, ma non solo. Il francese sembra aver attirato su di sé l’attenzione di diversi club italiani, pronti ad investire su di lui. Ma la cifra chiesta dal Marsiglia è davvero molto alta.

Calciomercato Milan, anche Roma e Inter su Thauvin

Stando a ‘Telefoot’, una cosa è certa: Thauvin lascerà l’OM in estate. Pare che ci siano rapporti tesi fra le parte e la forte volontà di dividere le proprie strade. Ed è per questo che molti club hanno subito mostrato un certo interesse, molti di questi sono della nostra Serie A. Oltre al Milan, che segue concretamente il calciatore, ci sono stati dei sondaggi anche di altre due squadre: la Roma e l’Inter. Secondo la fonte francese, per questo motivo il futuro del 26enne può essere in Italia. Ci aggiungiamo anche il Napoli, alla ricerca di un giocatore di talento per dare nuove idee all’attacco di Carlo Ancelotti. C’è però un problema: Thauvin ha un contratto fino al 2021 e il Marsiglia chiederà una cifra intorno ai 40-50 milioni. Una somma molto alta per le casse dei rossoneri, che probabilmente opereranno soltanto con prestiti e diritto di riscatto. L’opzione più gradita del giocatore sarebbe l’Inter, spiega ‘Telefoot’, solo se dovesse tornare in panchina José Mourinho.

