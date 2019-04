NEWS MILAN – Mercoledì sera a San Siro andrà in scena Milan-Lazio, semifinale di ritorno della Coppa Italia 2018/2019. Dopo lo 0-0 dell’andata allo stadio Olimpico di Roma, le due squadre si giocano all’accesso alla finale contro la vincente di Atalanta-Fiorentina (3-3 a Firenze all’andata).

Sia Milan che Lazio arrivano a questo appuntamento in una situazione non ideale. I rossoneri di Gennaro Gattuso hanno pareggiato a Parma, rischiando di perdere, mentre i ragazzi di Simone Inzaghi sono stati sconfitti clamorosamente dal già retrocesso Chievo Verona in casa. Il match di mercoledì rappresenta l’occasione di riscatto per entrambe le squadre, che ci tengono alla Coppa Italia.

Verso Milan-Lazio di Coppa Italia: le ultime

Ambedue al lavoro sia nella domenica di Pasqua che oggi a Pasquetta. Il Corriere dello Sport scrive che a Formello c’è stato un duro confronto tra Inzaghi e i suoi giocatori. L’allenatore vuole capire cosa stia succedendo al suo gruppo in un momento così cruciale della stagione. Contro il Chievo Verona ci sono stati anche due episodi di nervosismo che hanno portato alle espulsioni di Sergej Milinkovic-Savic e Luis Alberto. C’è della tensione nell’ambiente. La Lazio, come il Milan, si sta giocando molto e la sfida di Coppa Italia può aiutare ad avere una svolta in questo finale.

I tifosi biancocelesti non faranno mancare il loro supporto mercoledì sera. L’agenzia Ansa riferisce che sono oltre 3mila i biglietti venduti ai supporter laziali. C’è ancora tempo esaurire il terzo anello verde, che ha capienza da oltre 5.500 spettatori. La Lazio prevede di arrivare almeno a quota 4mila ticket comprati dai propri tifosi. Un vero esodo per sostenere i ragazzi di Simone Inzaghi. Anche i fans del Milan faranno sentire la propria voce, ovviamente. Sarà una partita molto attesa, con tanta tensione e anche molta voglia di vincere da ambedue le parti.

