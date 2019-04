MILAN NEWS – Riecco Milan-Lazio. Dopo le scintille in campo e le polemiche dilaganti fuori nell’ultimo match di campionato, arriva il momento del nuovo faccia a faccia per la semifinale di Coppa Italia. Si riparte dallo 0-0 di Roma, col Diavolo obbligato a vincere per accedere alla finalissima contro la vincente di Atalanta-Fiorentina.

Sarà chiaramente 4-3-3 per Gennaro Gattuso, ma con alcune variabili di formazione. Tipo quella tra i pali: spazi probabilmente a Pepe Reina, portiere in coppa, piuttosto che a Gianluigi Donnarumma, con nuovamente Cristian Zapata accanto ad Alessio Romagnoli e con Davide Calabria e Ricardo Rodriguez sugli esterni. In mediana può esserci una grande novità, ossia il rientro di Lucas Paquetá nel centro sinistra con Tiémoué Bakayoko al centro e Frank Kessie dall’altra parte. Nel caso in cui Rino non volesse rischiare da subito il brasiliano reduce dall’infortunio alla caviglia, pronto Hakan Calhanoglu come mezzala sinistra e con l’ex Flamengo pronto a subentrare di certo a gara in corso. In attacco invece, oltre alle certezze legate a Krzysztof Piatek e Suso, c’è un dubbio: l’ottimo Fabio Borini visto di recente o Samuel Castillejo reduce dal goal del Tardini? Una cosa è certa: bisogna vincere. Perché la chance di alzare il primo titolo dell’era Elliott è davvero ghiotta e alla portata.

Redazione MilanLive.it

