MILAN NEWS – Dopodomani sarà l’ennesimo confronto tra Milan e Lazio che arriva nell’ultimo anno, due rivali che si sono sfidate in diverse occasioni con differenti epiloghi.

Stavolta il duello diretto di San Siro servirà a decretare una delle finaliste di Coppa Italia, in vista della sfida dell’Olimpico del prossimo 15 maggio. Il Milan può contare, oltre che sul fattore casalingo dopo lo 0-0 dell’andata, anche sull’ottimo trend di mister Gennaro Gattuso contro le formazioni della capitale da quando siede sulla panchina rossonera.

Come ricordato da Milan TV con una grafica apposita, Gattuso ha incontrato complessivamente sinora nove volte le due squadre romane, precisamente la Roma in tre occasioni e la Lazio in ben sei circostanze, sette se si conta l’imminente semifinale di ritorno di Coppa Italia.

E clamorosamente il suo Milan è sempre rimasto imbattuto: contro i giallorossi, nei tre precedenti di campionato, sono arrivate due vittorie e l’ultimo pareggio dell’Olimpico per 1-1 con reti di Piatek e Zaniolo. Contro la Lazio invece quattro pareggi (due nella Coppa Italia 2017-2018) e due successi, con il recente 1-0 deciso dal rigore di Franck Kessie soltanto due settimane fa. Mercoledì l’intenzione è quella di mantenere l’imbattibilità ‘capitale’ e trascinare così il Milan verso la seconda finale di Coppa Italia consecutiva.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

