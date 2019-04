CALCIOMERCATO MILAN – Se la squadra ha l’obbligo di dare più del massimo in questo finale di stagione per raggiungere la prossima Champions League, la dirigenza deve assolutamente lavorare sui possibili rinforzi per la prossima.

A prescindere che arrivi o meno la qualificazione in Champions League, sarà necessario puntellare l’attuale rosa per renderla più competitiva nei ruoli in cui ha mostrato delle pecche. Tra questi c’è sicuramente l’attacco, con Samuel Castillejo che non ha entusiasmato particolarmente nonostante su di lui in molti riponessero speranze. Gennaro Gattuso lo ha sempre relegato in panchina negli ultimi mesi, chiamandolo in causa solo a partita in corso. Nell’ultima sfida contro il Parma ha segnato a pochi minuti dal suo ingresso, ma non è bastato per portare a casa i tre punti. L’ex Villarreal in generale non riesce a restare costantemente in partita dal punto di vista della concentrazione, e questo è un grosso limite se giochi in una squadra che ha ambizioni di tornare ai vertici del calcio europeo.

Calciomercato Milan, Castillejo verso la cessione?

Castillejo è arrivato in rossonero la scorsa estate. Un’operazione di Leonardo nelle poche settimane avute a disposizione, che ha portato lo spagnolo dal Villarreal sfruttando i soldi dell’operazione Carlos Bacca. In questa stagione Samu ha collezionato 35 presenze in tutte le competizioni, la maggior parte delle quali da subentrato. Ha segnato 4 gol, tutti in campionato, più due assist.

Con il Milan il classe 1995 ha un contratto fino al giugno 2023, ma il futuro è già parecchio in bilico. Non ha fornito le garanzie necessarie sin qui e da fonti spagnole si parla di un ritorno in Liga. Castillejo piace al Siviglia, con il direttore sportivo Monchi già a lavoro. Proprio il club spagnolo ha fatto sapere ai rossoneri di non voler riscattare André Silva acquistato in prestito la scorsa estate. I due club potrebbero tornare a parlare nelle prossime settimane.

