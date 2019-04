NEWS MILAN – Domani sfida importante a San Siro: Milan-Lazio vale la finale di Coppa Italia. Si partirà dallo 0-0 della semifinale d’andata all’Olimpico. Gennaro Gattuso le interviste della vigilia, ha comunicato la lista ufficiale dei convocati.

Saranno 23 i rossoneri a disposizione per la sfida di ritorno della coppa nazionale. Confermata la presenza di Lucas Paquetà, completamente recuperato dall’infortunio alla caviglia: il brasiliano dovrebbe anche essere schierato da titolare. Presenti tutti soliti noti, mancano Riccardo Montolivo e Ivan Strinic. Di seguito ecco l’elenco completo, riportato dai colleghi di acmilan.com:

PORTIERI: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

DIFENSORI: Abate, Calabria, Caldara, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

CENTROCAMPISTI: Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Kessie, Paquetá

ATTACCANTI: Borini, Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Piatek, Suso.

