Formazioni ufficiali Milan-Cagliari, quattro clamorose esclusioni: tutto confermato

Le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari, match di Serie A in programma stasera. Confermate le quattro clamorose esclusioni

Il Milan sta per scendere in campo contro il Cagliari per la 36° giornata di Serie A. Pochi istanti fa sono state rese note le formazioni ufficiali della partita e le indiscrezioni di ieri provenienti da Milanello sono state confermate: Stefano Pioli ribalta l’undici di partenza con l’esclusione di quattro big per scelta tecnica: Tomori, Theo Hernandez, Calabria e Leao, oltre chiaramente a Maignan che però è infortunato.

Una scelta molto forte quella di Pioli che vuole evidentemente mandare un messaggio. Si tratta di assenze pesanti soprattutto per una squadra che non vince da un mese e, come lo stesso allenatore sottolinea sempre in conferenza stampa, ha ancora un obiettivo da conquistare, che è il secondo posto in classifica. Al loro posto il tecnico sceglie Pulisic come esterno a sinistra e Chukwueze a destra, in attaco c’è invece, inamovibile, Giroud. Che giocherà la sua penultima partita con la maglia rossonera a San Siro.

Il centrocampo dovrebbe tornare a quattro con Musah mezzala a destra (il suo ruolo naturale che non ha quasi mai ricoperto quest’anni), Reijnders in mezzo e Bennacer – i due però potrebbero anche alternarsi, lo scopriremo solo a partita iniziata. La difesa è completamente nuova: Florenzi dirottato a sinistra, Kalulu invece tornerà titolare e nel ruolo di terzino destro, in mezzo la coppia formata dall’immancabile Gabbia, uno dei migliori per rendimento di questa stagione (da gennao in poi), e Malick Thiaw, reduce dallo sfortunato autogol contro il Genoa. In porta ci sarà Sportiello al posto dell’infortunato Maignan, che potrebbe essere a disposizione per le ultime due partite, ma potrebbe anche chiedere di non giocare per preservarsi e prepararsi al meglio per l’Europeo con la Francia ed evitare ricadute.

Milan-Cagliari, le formazioni ufficiali

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Kjaer, Florenzi; Musah, Reijnders, Bennacer; Chukwueze, Giroud, Pulisic. All. Stefano Pioli

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Azzi; Prati, Deiola; Nandez, Oristanio, Luvumbo; Shomurodov. All. Ranieri.