NEWS MILAN – Oggi giornata di vigilia in casa rossonera. Per una serata c’è da mettere in stand-by il pensiero fisso della Champions League, e pensare a battere la Lazio per raggiungere la finale di Coppa Italia.

Domani si partirà dallo 0-0 dell’andata all’Olimpico. Davanti ad un San Siro gremito da oltre 50 mila tifosi rossoneri, il Milan dovrà battere i biancocelesti. Intanto Gennaro Gattuso dopo le parole a Milan TV, ha rilasciato un’intervista anche ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue dichiarazioni, sulla sfida contro la Lazio, su Simone Inzaghi e sul recupero di Lucas Paquetà: “Con la Lazio sarà una partita tirata, non infuocata. Ci giochiamo qualcosa di importante. Maglia Kessie-Bakayoko? Ci abbracceremo io e Simone, c’è un rapporto bellissimo e un’amicizia da anni. Noi dobbiamo dare l’esempio. Paquetà sarà l’uomo in più. Viene da un infortunio, ma ha fatto di tutto per recuperare”.

Infine era inevitabile la domanda sull’incontro tra Gattuso e Jorge Mendes, il più potente agente calcistico del mondo. Queste le parole dell’allenatore rossonero: “Ci vediamo spesso con Mendes, tutte le altre cose sono infondate. Ci piace la buona cucina e parlare di calcio. C’è una grande amicizia con Jorge”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

