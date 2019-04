MILAN NEWS – Anche se l’argomento principale a Milanello dovrebbe essere il match di domani sera contro la Lazio in Coppa Italia, sono i rumors sul futuro del tecnico rossonero a far discutere maggiormente.

Gennaro Gattuso è stato inserito in una sorta di scoop di mercato-allenatori; stamane la Gazzetta dello Sport ha scritto di un contatto diretto tra il mister del Milan e il noto agente Jorge Mendes, per intenderci colui che cura gli interessi di personaggi come José Mourinho o Cristiano Ronaldo. Una cena tra i due diretti interessati che ha aperto a molte interpretazioni.

Gattuso è stato interpellato da Rai Sport, in un’intervista che andrà integralmente in onda questo pomeriggio alle ore 18.30, anche su tali voci che lo vedrebbero in trattativa per sedere sulla panchina del Newcastle, club di Premier League per il quale Mendes lavora spesso sotto traccia.

Il tecnico del Milan ha detto la sua su tali questioni confermando tra l’altro il meeting con l’agente: “Ammetto che con Mendes ci vediamo spesso, c’è un ottimo rapporto di amicizia tra noi che dura da diverso tempo. Ci piace la buona cucina e parlare di calcio in maniera spontanea. Io al Newcastle tramite lui? Sono notizie infondate, ribadisco che vado a cena con Mendes solo per amicizia nei suoi confronti”.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

