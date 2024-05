Milan-Cagliari in diretta: cronaca live e risultato in tempo reale della partita della 35esima giornata della Serie A 2023/2024.

Il Milan non vince da inizio aprile e vuole tornare a conquistare i 3 punti in Serie A, importanti per consolidare il secondo posto in classifica e conquistare la qualificazione alle Final Fuori della prossima Supercoppa Italiana. Stasera bisogna sconfiggere il Cagliari, che arriva a San Siro sperando di riuscire a conquistare dei punti utili per la lotta salvezza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI MILAN-CAGLIARI

21:54 Traversa di Leao! 49′ – Rafa taglia bene in area, ma col sinistro a pochi metri dalla porta manda sulla traversa dopo aver colpito la palla di controbalzo. Buon cross di Pulisic.

21:49 Milan-Cagliari 1-0: match ripartito! 3 cambi 46′ – Sozza fischia il via del secondo tempo! Pioli ha inserito Leao, Tomori e Okafor per Chukwueze, Gabbia e Giroud.

21:33 Milan-Cagliari 1-0: primo tempo finito 45’+1′ – Sozza ha fischiato la fine della prima frazione di gioco. Non una bella partita, i rossoneri sono avanti grazie a un gol di Bennacer. Pioli dovrà sostituire Chukwueze, che si è infortunato nel finale. Probabilmente entrerà Leao, con Pulisic che si sposterà a destra.

21:32 Cagliari pericoloso 45’+1′ – Prati riesce a calciare dall’interno dell’area, ma non trova forza e precisione: Sportiello para facilmente.

21:27 Florenzi impreciso 41′ – L’ex Roma ci prova col destro da fuori area, non inquadra la porta.

21:22 Milan-Cagliari 1-0: gol di Bennacer 36′ – L’algerino mette in rete il pallone che Scuffet aveva respinto dopo il tiro di Chukwueze. Ben posizionato in area, il capitano del Milan non sbaglia.

21:20 Ammonito anche Gabbia 33′ – Intervento in ritardo del difensore rossonero: giallo anche per lui. Era diffidato, salterà Torino-Milan.

21:14 Cartellino giallo a Bennacer 28′ – Intervento falloso dell’algerino su Deiola: giustamente viene ammonito da Sozza.

21:09 0 gol, 0 emozioni a San Siro 22′ – Il Milan non riesce a fare male al Cagliari, che si chiude e cerca di ripartire in contropiede.

21:02 Milan-Cagliari sempre 0-0 16′ – Rossoneri insidiosi sullo sviluppo di un corner, però la squadra ospite si salva.

20:59 Florenzi impreciso 13′ – Punizione dell’ex Roma da buona posizione: pallone alto.

20:57 Milan pericoloso 11′ – Tiro al volo di Florenzi dalla distanza, Scuffet si distende alla sua sinistra e respinge.

20:51 Primi minuti senza emozioni 5′ – In un San Siro in silenzio una partita finora senza sussulti particolari.

20:45 Milan-Cagliari: match iniziato!