MILAN NEWS – Ancora diversi dubbi di formazione per il Milan che domani affronterà la Lazio nella semifinale di Coppa Italia a San Siro.

I rossoneri vengono da qualche prestazione poco brillante dal punto di vista del gioco e anche da quello tattico, possibile dunque che Gennaro Gattuso faccia dei cambiamenti fin dall’inizio e provi un modulo alternativo, soprattutto per cercare di dare a Krzysztof Piatek, unico terminale offensivo, maggiori disponibilità ed assistenze per non farlo restare isolato in avanti, come accaduto a Parma.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Per sopperire a questa mancanza offensiva, il Milan potrebbe riaffidarsi alla qualità tecnica di Lucas Paquetà, centrocampista brasiliano che è da poco rientrato dopo uno stop muscolare piuttosto delicato. L’ex Flamengo spera in una maglia da titolare, questione sulla quale Gattuso, nell’intervista odierna pre-match, non è ancora stato chiarissimo.

Queste le parole del mister sulla possibilità di vederlo in campo dall’inizio: “Paquetà mi piace perché è un calciatore affidabile e concreto. Mi piacciono gli elementi come lui. E’ rientrato da poco da un infortunio, ma ci sta che possa partire domani tra i titolari. Devo fare le ultime valutazioni, deciderò dopo l’allenamento di oggi pomeriggio”. Dunque rifinitura decisiva per capire quale sarà il Milan anti-Lazio e soprattutto se Paquetà sarà pronto per assistere Piatek e compagni dal 1′ minuto.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it