NEWS MILAN – Gennaro Gattuso e la squadra si giocano tutto nelle prossime partite. Domani c’è la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio e domenica la trasferta di campionato a Torino. Due match fondamentali in questo finale di stagione.

Il Milan vuole vincere la coppa nazionale e soprattutto punta a qualificarsi alla prossima Champions League. Questa sarà una settimana molto intensa per i rossoneri, che da oltre un mese stanno faticando molto. Solo 5 punti nelle ultime 6 giornate di Serie A, un ritmo da zona retrocessione e non da gruppo che vuole arrivare almeno quarto in classifica.

News Milan, i possibili successori di Gattuso

Gattuso si sta giocando il proprio futuro. Al di là di quelle che sono le dichiarazioni di facciata, senza qualificazione in Champions League è difficile pensare che lui possa rimanere. E la permanenza sembra essere a rischio pure in caso di quarto posto. Ci sono tante incertezze legate al suo destino. Non a caso in queste ore è spuntata un’opzione Newcastle United per Rino.

Tuttosport oggi fa i nomi degli allenatori che possono essere in lizza per sostituire Gattuso sulla panchina del Milan. Uno è Antonio Conte, già sondato in passato. I rossoneri non sono completamente tagliati fuori, anche se l’Inter è in vantaggio. Un altro candidato è Maurizio Sarri, che potrebbe lasciare il Chelsea e che piace moltissimo pure alla Roma. Tra i tecnici stranieri vengono seguiti con interesse Mauricio Pochettino del Tottenham e anche Rudi Garcia del Marsiglia. Sicuramente anche altri profili sono nel mirino della società, chiamata a valutare a fine stagione se confermare Rino oppure sostituirlo. Molto dipenderà dai risultati, ma pure la qualificazione Champions potrebbe non bastare per evitare la separazione…

