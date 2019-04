NEWS MILAN – La produzione offensiva della squadra di Gennaro Gattuso è piuttosto scarsa. In termini di occasioni vere create i rossoneri non stanno certamente brillando. Le prestazioni da oltre un mese sono negative e ciò si rispecchia sia a livello di gol che di punti.

Come sottolineato dal quotidiano Tuttosport, dietro a Krzysztof Piatek c’è il vuoto realizzativo. Nell’ultima stagione nella quale il Milan è andato in Champions League, quella 2012-2013, ci furono ben tre giocatori in doppia cifra: Stephan El Shaarawy (16), Giampaolo Pazzini (15) e Mario Balotelli (12). Nella squadra di Gattuso, invece, oggi c’è solamente il polacco in doppia cifra.

Piatek ha messo a segno 10 delle 23 reti del Milan da quando è arrivato, oltre il 43%. I compagni hanno dato un contributo deludente. Patrick Cutrone nel 2019 ha fatto solo due gol, nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria a gennaio. Due reti pure per Franck Kessie e Samuel Castillejo. Solamente una per altri sette rossoneri, incluso uno Jesus Suso a secco da due mesi. La squadra fatica a segnare, non c’è dubbio. I rifornimenti al Pistolero sono pochi e gli altri giocatori non riescono ad incidere sufficientemente quando si tratta di fare gol.

Tuttosport ha messo anche in risalto i numeri delle altre squadre della Serie A in queste 20 partite giocate da gennaio. Tolta la Juventus, ecco come sono distribuiti i gol in altri club.

Napoli: Milik (9), Callejon (4), Mertens (4), altri tre giocatori a quota 3.

Inter: Lautaro Martinez (6), Perisic (5), Vecino (4).

Atalanta: Zapata (13), Ilicic (5), Pasalic (4).

Roma: Dzeko (6), El Shaarawy (5), Zaniolo (5), Kolarov (4).

Lazio: Immobile (7), Caicedo (5), Luis Alberto (3).

