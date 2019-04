NEWS MILAN – Da oltre un mese la squadra rossonera è in grande difficoltà di risultati, ma anche di gioco. Spesso anche gli approcci alle partite sono sbagliati. Non c’è la mentalità che dovrebbe avere un gruppo che sta lottando per un obiettivo importante come il ritorno in Champions League.

I numeri del Milan sono da zona retrocessione. Come evidenzia il quotidiano Tuttosport, sono solamente 5 i punti conquistati nelle ultime 6 giornate del campionato di Serie A 2018/2019. Nessuna delle rivali della squadra di Gennaro Gattuso ha fatto peggio. L’Atalanta ha conquistato 12 punti, l’Inter 11, il Torino 9, la Roma 8 e la Lazio 7. Sarebbe bastato sconfiggere l’Udinese a San Siro o il Parma nell’ultima trasferta per avere una situazione migliore. Facendo bottino pieno, cosa che il Diavolo doveva fare, a quest’ora il quarto posto sarebbe stato quasi ipotecato e si poteva persino pensare al zero. Invece…

Domenica il Milan va a Torino contro i granata di Walter Mazzarri e si giocheranno lì la propria stagione, probabilmente. È necessario vincere per mantenere la posizione in classifica. Un pareggio non basterebbe per evitare il sorpasso di Atalanta e Roma. La situazione è molto delicata, sono vietati passi falsi. La trasferta in Piemonte va affrontata con una mentalità diversa da quella vista a Parma. Altrimenti si rischia di compromettere tutto. Vedremo se stavolta i ragazzi di Gattuso riusciranno a tirare fuori il carattere per fare una grande prestazione e ottenere un successo fondamentale per la corsa Champions League.

Redazione MilanLive.it

