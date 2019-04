CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Franck Kessie in maglia rossonera è incerto. Dopo una prima stagione nel complesso positiva, la seconda non è stata al livello delle aspettative. Ci si attendeva un salto di qualità da parte sua.

Troppe le prestazioni del numero 79 del Milan che non hanno convinto. E anche alcuni suoi comportamenti non sono piaciuti. Basti pensare alla clamorosa lite con Lucas Biglia nel derby oppure alla maglia di Francesco Acerbi esposta con Tiemoué Bakayoko dopo il match con la Lazio. Tra rendimento sul campo e condotta extra-sportiva un bilancio non esaltante.

Calciomercato Milan, Atletico Madrid all’assalto di Kessie?

Il Milan a fine stagione eserciterà l’obbligo di riscatto del cartellino di Kessie. All’Atalanta andranno 20 milioni di euro. Il club bergamasco ne ha già incassati 8 per il prestito oneroso biennale del giocatore, che diventerà completamente di proprietà rossonera. Tuttavia, non è detto che la sua permanenza a Milanello sia poi scontata. Sulle tracce del centrocampista ivoriano ci sono alcune società estere.

Kessie non ha mai nascosto il desiderio di provare un’esperienza in Premier League in futuro. Ma nelle ultime ore dalla Spagna giunge notizia del forte interessamento dell’Atletico Madrid nei suoi confronti. Il portale ElGolDigital rivela che i Colchoneros sarebbero pronti ad offrire circa 35 milioni di euro per portare il 22enne mediano nella Liga. Una proposta sulla quale il Milan rifletterebbe, sia considerando il rendimento di Franck che le proprie strategie per la campagna acquisti.

A centrocampo Leonardo e Paolo Maldini dovranno fare parecchi interventi nella sessione estiva del calciomercato. Andranno via Riccardo Montolivo, José Mauri e Andrea Bertolacci. Anche Lucas Biglia è in bilico, con richieste sia dall’Argentina che dalla Francia. Il Milan vorrebbe riscattare il cartellino di Bakayoko dal Chelsea, ma servono 35 milioni e senza la qualificazione Champions l’ex Monaco farebbe probabilmente ritorno a Londra. L’eventuale cessione di Kessie potrebbe finanziare la permanenza del mediano francese. Vedremo cosa succederà, intanto c’è da concentrarsi su un finale di stagione nel quale la squadra di Gennaro Gattuso non può più sbagliare.

