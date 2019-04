NEWS MILAN – San Siro è già gremito di tifosi rossoneri pronti ad incitare la propria squadra verso la finale di Coppa Italia. Milan-Lazio stasera partirà dallo 0-0 dell’andata: una sfida importante che può dare fiducia anche per lo sprint quarto posto in campionato.

Nel pre-partita, ai microfoni di Milan TV, ha parlato Samuel Castillejo. Oggi lo spagnolo è stato scelto da Gattuso nell’11 rossonero titolare, giocherà davanti, da esterno-trequartista nel 3-4-2-1 insieme a Suso e pronto ad assistere al centravanti Piatek. Questo il suo pensiero sul match: “Il match di ritorno cambia quando c’è un risultato così aperto. Si parte dallo 0-0 dell’andata, ma loro sanno che con un gol ci complicherebbero la partita”.

Proprio in merito al tipo modulo, che a nostro avviso sarà più un 3-4-2-1 piuttosto che un 3-4-3, Castillejo conferma le nostre impressioni della vigilia: “Il mister ha parlato con me, mi ha detto che devo giocare più dentro il campo rispetto al solito, mi ha detto come affrontare la partita e come poter arrivare in finale”.

E proprio l’interpretazione che Suso e Castillejo avranno del proprio ruolo, deciderà anche la disposizione offensiva. Giocando più da trequartisti che da esterni, garantirebbero maggiori spazi per gli inserimenti degli esterni di centrocampo, oggi Calabria e Laxalt. Gattuso già nell’interpretazione del 4-3-3 aveva più volte fatto notare che non gradisse che gli esterni giocassero “linea-linea”, ma che si venisse a giocare più dentro il campo e sfruttare maggiormente la qualità tecnica.

Giocare per il Milan è il sogno di ogni bambino del mondo appassionato di calcio. Ed era così anche per Samu: “Già da bambino sognavo il Milan, essere qui per me è un sogno. Se potessi giocare una finale e vincerla, sarebbe straordinario”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

