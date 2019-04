MILAN LAZIO – Ci siamo, la semifinale di ritorno di Coppa Italia è alle porte. Milan-Lazio andrà di scena fra pochi minuti a San Siro. Si riparte dallo 0-0 dell’Olimpico. I rossoneri vogliono fortemente la seconda finale consecutiva.

Gennaro Gattuso ha stravolto la solita formazione: ‘Diavolo’ in campo con il 3-4-2-1, Mattia Caldara dal primo minuto. C’è Samu Castillejo e non Hakan Calhanoglu alle spalle di Krzysztof Piatek insieme a Jesus Suso. Insomma, un sistema di gioco visto solamente a gara in corso nelle ultime uscite. Adesso invece Rino lo schiera fin dal primo minuto. Sarà molto interessante vedere come la squadra interpreterà questo nuovo modulo.

MILAN (3-4-2-1): Reina; Musacchio, Caldara, Romagnoli; Calabria, Kessie, Bakayoko, Laxalt; Suso, Castillejo; Piatek.

Allenatore: Gattuso.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Luiz Felipe; Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile.

Allenatore: S. Inzaghi.

Coppa Italia, Milan-Lazio: cronaca e risultato del match

