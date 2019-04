NEWS MILAN – Una partita per volare e provare a salvare una stagione, o per renderla gloriosa in caso di vittoria finale e piazzamento in Champions League. In Milan-Lazio di stasera passerà tantissimo, tra cui anche gli scenari futuri di Gennaro Gattuso e Simone Inzaghi.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, entrambe le panchina sono attualmente in zona rossa. Pure perché i percorsi delle due formazioni sono pressoché simili. La Lazio, per esempio, ha vinto una sola partita nelle ultime cinque ed è reduce dalla clamorosa sconfitta interna con il Chievo. Il Diavolo, dall’altra parte, anche ha vinto una sola partita delle ultime sei.

L’incrocio di San Siro, quindi, sarà fondamentale per entrambe. Soprattutto per i due allenatori su cui pende un grosso punto interrogativo in vista dell’estate. Traiettoria simile, ma percorso forse destinato a dividersi: entrambi sono stati inizialmente promossi dalla Primavera, entrambi hanno avuto, con le loro squadre, una stagione altalenante, ed ora, sempre insieme, dividono le loro panchine con lo spettro di un collega che potrebbe sostituirli. E a un mese dalla fine della stagione, nessuno è sicuro. Ecco perché la gara del 15 maggio potrebbe fare da spartiacque: in caso di vittoria della Coppa Italia, nessuno correrebbero rischi. Chi invece oggi saluterà rischia una caduta libera con schianto finale in campionato. Una gara da dentro e fuori, quindi. In tutti i sensi.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it