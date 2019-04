MILAN NEWS – Sembrava il grandissimo atteso per Milan-Lazio di stasera, invece Lucas Paquetá, reduce dall’infortunio alla caviglia, dopo il turno di riposo a Parma, si accomoderà in panchina anche questa volta.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Oltre a una questione tattica, con l’innovativo 3-4-3 che di fatto esclude l’ex Flamengo, c’è dietro anche una questione medica. Perché come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, malgrado Gennaro Gattuso si dia detto possibilista sul suo impiego, in realtà il 21enne non è ancora considerato pronto per scendere in campo dal primo minuto. Anche il suo alter-ego Hakan Calhanoglu non sarà in campo: oltre al modulo che anche non lo favorisce, nelle ultime ore non è stato bene e quindi pure partirà dalla panchina. Anche perché – si legge – va sottolineata una cosa: infermeria vuota, sì, ma non tutti i convocati sono al top. Intanto occhio anche ai cartellini gialli, perché nell’elenco dei diffidati compaiono tanti giocatori che in caso di ammonizione direbbero addio all’eventuale finale del 15 maggio: Gigio Donnarumma, Davide Calabria, Alessio Romagnoli, Ricardo Rodriguez e Frank Kessie. Ma il portiere rossonero e l’esterno svizzero, entrambi out dalla formazione titolare, sono meno a rischio dei compagni di squadra.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it