MILAN NEWS – In una fase in cui si parla di nuovo stadio e demolizione dell’attuale, lo storico San Siro è pronto a mostrarsi in tutta la sua bellezza per Milan-Lazio di stasera.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, la cornice sarà per la gara semifinale di Coppa Italia sarà a dir poco spettacolare: 60.000 spettatori totali, di cui 60.000 milanisti più altri 4.000 laziali. Nonostante la diretta Tv in chiaro su Rai 1, il Meazza presenterà un colpo d’occhio favoloso e il dato è destinato anche leggermente a salire. Perché nonostante tutto – riferisce il quotidiano – sono rimaste ancora in vendita poche migliaia di biglietti: ossia 1.500 tagliandi del settore ospiti e delle gradinate sottostanti il terzo anello verde. Una nuova ondata che impreziosisce un annata super sotto quest’aspetto. In campionato, infatti, la media è decisamente superiore a quota 50.000. E in Coppa Italia, oltre all’appuntamento di stasera, anche la gara col Napoli fece registrare un’affluenza eccezionale.

Nonostante tutto, non sono invece previste misure eccezionali in termini di ordine pubblico in vista. I timori veri e concreti – piuttosto – si riferiscono a quello che potrebbe succedere all’interno di San Siro: considerando il precedente in campionato, c’è infatti la giusta attenzione per verificare come si confronteranno, con cori e slogan, le due tifoserie dopo il caos tra Francesco Acerbi, Tiémoué Bakayoko e Frank Kessie. I tifosi in arrivo dalla Capitale saranno comunque monitorati già nelle zone nevralgiche della città, la quale sarà sicuramente rafforzata per evitare un confronto tra le due tifoserie.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it