MILAN NEWS – Frank Kessie e Tiémoué Bakayoko: dopo la querelle di Milan-Lazio di campionato, i due rossoneri saranno degli osservati speciali stasera a San Siro.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si temono prese di posizioni da parte della tifoseria laziale ma questa volta sarà tolleranza zero. Così la Figc, insieme alla Lega di A, in virtù dei cori razzisti avvenuti all’Olimpico durante la gara con l’Udinese, ha già dato invitato ufficiali di gara e ispettori federali nel segnalare qualunque episodio di slealtà, discriminazione o razzismo, sul campo e sugli spalti. Ricordando che al primo richiamo ufficiale le squadre andranno al centro del campo, mentre al secondo torneranno negli spogliatoi. E un’eventuale sospensione del match – aggiunge il quotidiano – sarà competenza del responsabile dell’ordine pubblico.

Da Roma, intanto, saranno circa 4.000 i sostenitori biancocelesti. Oltre a quanto accaduto di recente in campionato, l’allerta scatta anche perché tra le due tifoserie non ci sono buoni rapporti in generale essendoci un gemellaggio tra ultrà laziali e interisti. “È una partita in cui sarà necessario avere un comportamento corretto per mettersi alle spalle le polemiche dei giorni scorsi”, è stato l’appello lanciato direttamente da casa Lazio. “Che sia uno spot per il calcio”, ha invece rimarcato Gennaro Gattuso.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it