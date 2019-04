NEWS MILAN – La partita Milan-Lazio di Coppa Italia ha segnato il ritorno in campo di Mattia Caldara. Il difensore rossonero aveva giocato l’ultima e unica partita stagionale il 20 settembre contro il Dudelange in Europa League.

Una prestazione nel complesso sufficiente la sua. Gennaro Gattuso ha schierato la squadra con la difesa a tre, mettendo l’ex Atalanta come perno centrale del reparto. Considerando il livello degli avversari e il fatto che non giocava fa tanto, Caldara se l’è cavata positivamente. Il suo recupero è importante per il Milan, che sta scricchiolando un po’ difensivamente da circa un mese.

Mattia su Instagram ha voluto scrivere un messaggio su Instagram dopo la partita di Coppa Italia persa contro la Lazio: «Non è andata come avremmo voluto, dopo tanto tempo ritornare in campo nello stadio che fin da piccolo ho sempre sognato, è stata un’emozione incredibile. Ora dobbiamo voltare pagina, abbiamo cinque partite per centrare l’obiettivo».

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it