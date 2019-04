NEWS MILAN – Non ha nessun dubbio Alessandro Nesta. “Ha vinto la squadra più forte“, ha detto l’attuale allenatore del Perugia, ex difensore prima della Lazio e poi del Milan.

Intervenuto ai microfoni di ‘ANSA’, Sandro ha espresso il suo parere su Milan-Lazio, la partita di ieri sera a San Siro vinta dai biancocelesti: “Sono contento che i biancocelesti si siano qualificati per la finale di Coppa Italia. La partita è stata vinta dalla squadra più forte con i giocatori più forti“. E ha vinto anche la squadra che sostanzialmente ha giocato meglio. Infatti gli uomini di Simone Inzaghi hanno creato tantissimo, soprattutto nel secondo tempo.

Proprio sull’allenatore della sua Lazio, Nesta ha detto: “E’ un bravo allenatore che lavora bene, in linea generale se ottieni buoni risultati il primo anno può essere un caso ma anche nel calcio la cosa difficile è sapersi confermarsi a certi livelli“. L’ex difensore si è poi complimentato con la società capitolina per gli acquisti fatti: “Correa e Milinkovic Savic, innanzitutto, avrebbe potuto acquistarli qualunque squadra ma sono arrivati a Formello“. In effetti la dirigenza ha fatto un ottimo lavoro. Joaquin Correa è stato un colpo davvero molto importante. Ieri ha segnato il gol vittoria, ma al Milan aveva fatto male anche in campionato.

Redazione MilanLive.it

