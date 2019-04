NEWS MILAN – Ieri gli ultras laziali sono stati protagonisti di qualcosa di veramente schifoso. Prima la manifestazione fascista in zona Piazzale Loreto a Milano, poi i cori razzisti verso Tiemoué Bakayoko prima e durante la partita Milan-Lazio di Coppa Italia a San Siro.

La Lega Serie A ha diramato in questi minuti un comunicato ufficiale:

«La Lega Serie A condanna con fermezza gli episodi di razzismo accaduti in questi ultimi giorni. Lo sport deve esaltare il rispetto, l’inclusione e lo stare insieme in armonia, valori che sono alla base delle iniziative sociali promosse da sempre dalla Lega Serie A. Non è accettabile dover sentire nei nostri stadi aggressioni verbali di intolleranza e come fatto in passato, ad esempio con le modifiche apportate al codice di Giustizia Sportiva grazie al lavoro di Lega Serie A e Figc, faremo quanto in nostro potere per contrastare simili accadimenti. Auspichiamo altresì la massima collaborazione da parte delle Forze dell’Ordine per individuare e punire i responsabili che con le loro azioni offuscano l’immagine del nostro mondo».

Vedremo se chi di dovere riuscirà ad intervenire nella maniera opportuna per contrastare il fenomeno negativo del razzismo. Sono necessarie pene più severe per chi pensa di andare allo stadio a mostrare la propria ignoranza pensando di farla franca. Chi si rende protagonista di certi atti va individuato e non deve più mettere piede negli impianti sportivi. È giunto il momento di usare la mano pesante. Il calcio è uno sport e come tale andrebbe vissuto. Non deve essere la fiera dell’ignoranza. La giornata di Milan-Lazio è stata veramente negativa ieri. Un vero peccato vedere macchiate delle partite da comportamenti sciocchi e inaccettabili.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it