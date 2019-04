CALCIOMERCATO MILAN – Un inizio difficile, poi un clamoroso exploit fino alle certezze di oggi. L’attuale Milan proprio non può fare a meno di Tiemoué Bakayoko, uno dei pochi a salvarsi da questo mese terribile dei rossoneri.

Il centrocampista francese risulta sempre fra i migliori in campo. Ormai non è più una rivelazione, ma una solida realtà. Per la società il suo riscatto dal Chelsea è una priorità. Ricordiamo infatti che è attualmente in prestito: per l’acquisto a titolo definitivo bisognerà versare 35 milioni nelle casse dei ‘Blues’. Una cifra molto alta per la società di via Aldo Rossi, che però farà di tutto per racimolarla. Probabilmente verrà sacrificato qualcuno proprio per assicurarsi la totalità del cartellino di Baka. Franck Kessie e Hakan Calhanoglu sono i più papabili alla cessione, ma sono valutazioni che il club farà con calma non appena sarà finita la stagione. Ma intanto sul suo probabile riscatto è arrivato un indizio importante.

Milan, Bakayoko posa per la nuova maglia

Nel pomeriggio infatti sui social è spuntata fuori la foto della nuova maglia del Milan per la prossima stagione. Una divisa che è piaciuta a tutti perché ricorda molto quella del centenario. Ma oltre al nuovo design, impossibile non notare fra i “modelli” anche lo stesso Bakayoko, insieme a capitan Alessio Romagnoli, Lucas Paquetà, Krzysztof Piatek e infine Jesus Suso (uno dei possibili partenti in estate). Un dettaglio che non è sfuggito. Sicuramente questo non significa che il Milan riscatterà sicuramente il centrocampista. Ma la sua presenza in questa foto è un segnale molto forte: la società lo vuole tutto per sé e farà qualsiasi sacrificio pur di riuscirci. Anche se non bisogna dimenticare un dettaglio: chi sarà l’allenatore il prossimo anno. In molti danno Maurizio Sarri come uno dei preferiti del club: proprio l’ex Napoli ha lasciato andare senza troppi problemi lo stesso Bakayoko dal Chelsea. Nella concezione del calcio dell’italiano, uno con le caratteristiche del francese fa molta fatica a trovare spazio. Discorso diverso invece se dovesse arrivare Antonio Conte (che invece lo volle fortemente in ‘Blues’) o un altro profilo. In ogni caso, l’intenzione del Milan è chiara: Bakayoko va riscattato.

Redazione MilanLive.it

