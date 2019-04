CALCIOMERCATO MILAN – I vergognosi episodi di razzismo nei suoi confronti possono influire sul futuro di Tiemoué Bakayoko. Quanto successo sta facendo riflettere il giocatore.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica, il centrocampista francese sarebbe rimasto colpito negativamente dai fatti avvenuti. Sentimenti di dolore per essere stato offeso con cori razzisti, ululati e banane gonfiabili. Sembra che il mediano del Milan stia pensando seriamente di lasciare l’Italia. Oltre alle offese, a colpirlo è stato anche l’immobilismo di chi avrebbe dovuto intervenire per sospendere la partita di mercoledì sera contro la Lazio.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news di calciomercato Milan, LEGGI QUI.

Calciomercato Milan, Bakayoko via dall’Italia?

Bakayoko è stato pesantemente criticato assieme a Franck Kessie per aver esposto la maglia di Francesco Acerbi dopo Milan-Lazio di campionato, però gli episodi di razzismo non hanno avuto la giusta condanna. Anzi, le istituzioni hanno trattato il comportamento dei due giocatori rossoneri come qualcosa di peggiore rispetto al vergognoso razzismo degli ultras laziali.

Pertanto Bakayoko sta pensando seriamente di non rimanere al Milan, che comunque dovrebbe spendere 35 milioni di euro per acquistare il suo cartellino dal Chelsea. L’ex Monaco potrebbe preferire tornare a Londra, per giocarsi le sue chance oppure per essere ceduto ad un’altra squadra. Vedremo se sarà così. Sicuramente Tiemoué non avrebbe problemi a trovare una sistemazione, visto il buon rendimento di questa stagione.

Il Milan aveva già fatto sapere che per la conferma di Bakayoko sarebbe stata fondamentale la qualificazione alla prossima Champions League. I premi UEFA sono decisivi per poter effettuare l’operazione di riscatto del cartellino. L’alternativa sarebbe il sacrificio di qualche altro compagno (si è parlato di Kessie) per avere le risorse necessarie da investire per il mediano francese. Non rimane che attendere per vedere cosa succederà. Certamente l’ex Monaco è tra i pochi che quest’anno hanno avuto un rendimento positivo nella squadra di Gennaro Gattuso.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it