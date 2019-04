MILAN NEWS – Dopo la tremenda eliminazione dalla semifinale di Coppa Italia avvenuta mercoledì contro la Lazio, il destino del Milan appare ancora tutto da scrivere.

Una stagione, quella di Gennaro Gattuso, che poteva diventare trionfale con l’accesso ai gironi di Champions League (obiettivo ancora più che possibile) e alla finalissima di coppa ma che oggi invece rischia di trasformarsi in una parte conclusiva davvero delicata e drammatica.

Da giorni si parla dunque di un futuro molto incerto soprattutto per l’allenatore milanista, che per ottenere la conferma dovrà contare solo sulla possibilità di arrivare al quarto posto finale in classifica. Anche un esperto di calciomercato e trattative come Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport, ha ammesso che una sua permanenza al Milan appare ad oggi molto più complicata del previsto: “La sconfitta con la Lazio è un duro colpo e i rapporti tra Gattuso e Leonardo non sono più idilliaci. Ora è troppo importante arrivare in Champions, ma possiamo dire che la sua conferma si allontana, senza i risultati è dura che Gattuso resti al suo posto”.

Si è tornato dunque a parlare di Antonio Conte come pista probabile per il futuro della panchina milanista: “Conte sta valutando con calma le varie offerte – spiega Di Marzio – e il Milan resta una possibilità. Anche Gazidis avrà voce in capitolo sull’eventuale cambio di panchina. Pochettino? Difficile che il Tottenham lo liberi senza pagamento della clausola”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

