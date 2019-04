NEWS MILAN – Un Milan smarrito, svuotato, impaurito e con le spalle al muro. Fallito il terzo obiettivo stagionale su quattro, ora tutto ruota attorno al vitale quarto posto che vale i 50 milioni di euro. E come sottolinea il Corriere della Sera, è una disperata caccia all’oro che il Diavolo non può fallire: roba da dentro o fuori.

Altrimenti sarà disastro totale. Perché non solo si trasformerebbe nell’ennesima annata fallimentare, ma sarebbe poi un macigno che rotolerebbe dritto sulla prossima stagione: senza Champions League, e col fiato dell’Uefa sul collo per il fair play finanziario, a quel punto, sarebbe inevitabile sacrificare almeno uno o due dei giocatori migliori. Altro che campagna estiva di rafforzamento. Il futuro rossonero quindi passerà da qui, dalle prossime cinque partite iniziando dalla trasferta di Torino contro i granata.

Gennaro Gattuso, nel frattempo, è sempre più lontano. A fine stagione – riferisce il quotidiano – con ogni probabilità le strade si separeranno, con o senza il quarto posto finale. E i nomi del successore portano a due strade: quella in caso di Champions League con diramazioni che conducono a profili come Maurizio Sarri, Leonardi Jardim e Mauricio Pochettino, o il piano B in caso di Europa League con le idee Eusebio Di Francesco, Marco Gianpaolo e Roberto De Zerbi.

