NEWS MILAN – Uno degli allenatori italiani più brillanti di queste stagioni è sicuramente Gian Piero Gasperini. Alla guida dell’Atalanta ha valorizzato tanti giocatori, sviluppato un bel gioco e ottenuto risultati.

Normale che il suo profilo piaccia ad alcuni club blasonati della Serie A, tra questi sembra esserci anche il Milan. Oggi il quotidiano Il Messaggero rivela che Ivan Gazidis sta apprezzando moltissimo il suo lavoro a Bergamo. La squadra nerazzurra ieri sera ha conquistato la finale di Coppa Italia eliminando la Fiorentina, sfiderà la Lazio il 15 maggio a Roma. Inoltre, l’Atalanta nella classifica di campionato è a pari punti proprio col Milan. Pertanto si può persino giocare l’accesso alla prossima Champions League.

Ovviamente il club bergamasco vorrebbe genere Gasperini, considerato il maggiore artefice dei successi atalantini. Il contratto dell’ex allenatore di Genoa, Palermo e Crotone scade nel 2021. Il presidente Antonio Percassi dopo Atalanta-Fiorentina è stato chiaro: «L’ho ripetuto tante volte, non andrà via. Stesso discorso per i nostri uomini migliori, Zapata compreso. Il nostro futuro passa da loro. Il mister ha fatto e sta facendo un lavoro super. Bravo lui, i calciatori e la dirigenza per aver scelto dei veri gioielli». L’idea Gasperini per sostituire Gennaro Gattuso sembra difficile da concretizzare per il Milan.

Redazione MilanLive.it

