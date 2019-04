NEWS MILAN – Torino-Milan potrebbe diventare l’ultima spiaggia per Gennaro Gattuso. Il Corriere dello Sport non ha dubbi: l’addio a fine stagione è già certo, tuttavia potrebbe esserci un clamoroso e immediato ribaltone in caso di crollo contro i granata.

La società è fortemente preoccupata. La paura è che il Milan, dopo i tanti investimenti e le tante fatiche in campo, possa deragliare proprio all’ultima curva del campionato. La posizione di Rino resta quindi fortemente in bilico, e all’interno del club sono state già fatte delle valutazioni subito dopo la sconfitta in Coppa Italia. Il primo aspetto considerato – riferisce ancora il quotidiano – è stata la mancata reazione della squadra ai comandi dell’allenatore. In caso di crollo nel prossimo weekend, quindi, il club potrebbe provare a dare la scossa anticipando un divorzio ormai inevitabile. E il clima teso e le pressioni degli ultimi giorni – si legge – hanno contribuito alla confusione nello spogliatoio, che ora ha perso ogni riferimento.

Una caduta libera dal derby in poi. Una volta perso lo slancio di gennaio grazie all’incontenibile Krzysztof Piatek, il Diavolo si è arenato. Non ci sono stati miglioramenti sotto l’aspetto del gioco e i continui cambi tattici non hanno fatto altro che portare in un gruppo privo di campioni. Inutile il passaggio alla difesa a tre: Gattuso ci ha provato per cercare di dare nuova verve ai suoi, ma poi in campo si è palesato il solito atteggiamento timoroso. Ieri, intanto, il tecnico ha avuto un confronto prima con la squadra e poi con Leonardo e Paolo Maldini: i toni della discussione con gli uomini di fiducia di Elliott non sono stati accesi, ma ci sono comunque delle riflessioni in corso: L’obiettivo è chiaro: evitare un fallimento totale, altrimenti si rischia di sprofondare.

Redazione MilanLive.it

