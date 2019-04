MILAN NEWS – La cosa peggiore che fuoriesce dalla gara Milan-Lazio di Coppa Italia giocata mercoledì non è tanto la sconfitta dei rossoneri, bensì i brutali cori razzisti palesi uditi dal settore ospiti.

Una parte del tifo biancoceleste ha subissato di ululati i due calciatori rossoneri Franck Kessie e Timoué Bakayoko, con un pessimo effetto di continuità rispetto agli episodi del precedente di campionato e anche a cori, sempre di stampo razziale, eseguiti da frange della Curva Nord laziale anche nelle scorse settimane nei confronti di questi calciatori di origine africana.

Anche il portiere Pepe Reina, numero 12 del Milan, è stato chiamato a commentare gli episodi di mercoledì con grande senso critico e analitico dall’emittente MilanTV: “I cori erano evidenti, li abbiamo sentiti tutti. Il nostro team manager Romeo li ha segnalati agli ispettori a bordo campo mentre noi pensavamo a giocare, perché la partita era molto importante. Onore a Kessie e Bakayoko che invece di protestare e interrompere il gioco sono andati oltre, nonostante i brutti cori”.

Reina ha ammesso che non era compito dei calciatori segnalare l’episodio spiacevole: “L’arbitro può interrompere il match con l’ausilio della Procura, non di certo noi. Potevamo solo giocare, il resto spetta a chi ha questo compito. Va lanciato il messaggio giusto contro il razzismo, sappiamo tutti che c’è chi ancora tifa con la testa nel 1800. Gli imbecilli sono dappertutto, non è un problema solo dell’Italia”.

Keivan Karimi – Redazione Milanlive.it

