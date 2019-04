NEWS MILAN – Oggi la squadra di Gennaro Gattuso è scesa sul campo di Milanello alle 11 per il consueto allenamento. In preparazione c’è il delicato match di domenica sera contro il Torino di Walter Mazzarri. Una trasferta insidiosa che può decidere la stagione.

Il Milan è chiamato a vincere per evitare di perdere il treno Champions League. La dirigenza cerca sempre di stare vicina all’allenatore e ai giocatori, soprattutto in questi momenti difficili. Già ieri c’erano Leonardo e Paolo Maldini presenti presso il centro sportivo. Oggi solo Maldini, come riportato da Sky Sport. La leggenda rossonera ha già vissuto nella sua carriera periodi complicati e con la sua esperienza può aiutare i calciatori.

Intanto sono state comunicate le designazioni arbitrali per la 34ª giornata del campionato Serie A 2018/2019. A dirigere Torino-Milan ci sarà l’arbitro Marco Guida di Torre Annunziata.

ATALANTA – UDINESE Lunedì 29/04 h. 19.00

GIACOMELLI

LONGO – TASSO

IV: NASCA

VAR: PASQUA

AVAR: LO CICERO

BOLOGNA – EMPOLI Sabato 27/04 h. 15.00

VALERI

BINDONI – TOLFO

IV: ROS

VAR: CHIFFI

AVAR: MONDIN

CHIEVO – PARMA

SACCHI

COSTANZO – CAPALDO

IV: BARONI

VAR: GHERSINI

AVAR: PASSERI

FIORENTINA – SASSUOLO Lunedì 29/04 h. 21.00

FOURNEAU

FIORITO – MACCADINO

IV: ILLUZZI

VAR: FABBRI

AVAR: SCHENONE

FROSINONE – NAPOLI h. 12.30

LA PENNA

PRENNA – BACCINI

IV: PISCOPO

VAR: SERRA

AVAR: DEL GIOVANE

INTER – JUVENTUS Sabato 27/04 h. 20.30

BANTI

VUOTO – MANGANELLI

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: RANGHETTI

ROMA – CAGLIARI Sabato 27/04 h. 18.00

MANGANIELLO

GALETTO – DI VUOLO

IV: PAIRETTO

VAR: DI BELLO

AVAR: DI IORIO

SAMPDORIA – LAZIO h.18.00

MARESCA

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: AURELIANO

VAR: CALVARESE

AVAR: TEGONI

SPAL – GENOA

MASSA

CECCONI – ALASSIO

IV: ABISSO

VAR: IRRATI

AVAR: MARRAZZO

TORINO – MILAN h. 20.30

GUIDA

PRETI – VALERIANI

IV: MARIANI

VAR: ROCCHI

AVAR: MELI

Redazione MilanLive.it

