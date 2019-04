MILAN NEWS – Tornare al vecchio per ottenere nuovi e importanti risultati. Potrebbe essere questa la strategia più semplice ma anche migliore per il Milan di oggi.

Le tante difficoltà della squadra di Gennaro Gattuso più che sulla tattica si basano sul metodo di approccio alle recenti gare e forse ad una condizione psico-atletica in netto ribasso. Ma l’idea del mister rossonero dovrebbe essere quella di schierare il suo Milan domenica contro il Torino con una formazione molto simile a quella vista ad inizio anno solare, quando i rossoneri misero assieme un filotto positivo continuo e determinante.

L’idea è quella di riproporre il 4-3-3 ed accantonare al momento vari esperimenti visti di recente: a Torino mancheranno gli ormai lungodegenti Calabria e Bonaventura, oltre i quali Gattuso può considerare la rosa al completo.

Donnarumma riprenderà il posto tra i pali, Musacchio e Romagnoli comporranno il duo difensivo centrale con Rodriguez a sinistra e uno tra Abate e Conti a destra. Il centrocampo tornerà quello dei ‘bei tempi’ con Bakayoko a fare da frangiflutti con ai suoi lati Kessie e il rientrante Paquetà, che scalpita per giocare. Il tridente classico Suso-Piatek-Calhanoglu dovrà tornare ad essere un punto di forza coeso e di qualità.

Il Torino risponderà invece con il consueto 3-5-2, senza cambiare troppo l’assetto che ha portato i granata in corsa per il quarto posto. La chiave potrebbe essere lo spagnolo Berenguer, schierato alle spalle di Belotti con l’intento di mettere in difficoltà il centrocampo recentemente in crisi dei rossoneri.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

