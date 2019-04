MILAN NEWS – Un Gennaro Gattuso piuttosto deluso e arrabbiato quello che ha tenuto la parola nella classica conferenza pre-partita andata in scena poco fa a Milanello.

In vista della gara contro il Torino il tecnico rossonero vuole vedere una reazione di gruppo dai suoi calciatori, accusati di aver perso l’anima e quella capacità di soffrire e di risollevarsi nei momenti di crisi, come accaduto appunto in passato.

Gattuso è stato anche interpellato su alcuni singoli della sua rosa che non stanno dando il massimo, ammettendo che per molti calciatori di primo piano il momento attuale è delicato: “In questo momento dobbiamo essere bravi a spronare tutti i giocatori a dare il massimo. Qualcuno di loro non sta bene sia fisicamente che mentalmente e stiamo pagando tutto questo. Se c’è un Gattuso in rosa? La leadership non si vende al supermercato, ci vuole tempo e percorso, ogni calciatore la vive a modo proprio”.

In particolare il mister rossonero ha parlato della situazione di Jesus Suso, irriconoscibile rispetto ad inizio campionato: “Scommetto su di lui come su tutti i miei calciatori. Si è preso dei fischi, anche meritatamente viste le ultime prestazioni, ma ora è tempo di guardare avanti e concentrarsi sui prossimi impegni. Tutti sanno cosa ci stiamo giocando, era da tempo che il Milan non si giocava il 4° posto. Sembra che i giocatori non valgono nulla, ma non è così, solo stanno avendo un po’ di difficoltà”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

