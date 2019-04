MILAN NEWS – Per un Lucas Paquetá che entra, potrebbe esserci un Suso che esce. Perché lo spagnolo, alla luce delle ultime prestazioni, potrebbe infatti accomodarsi in panchina per Torino-Milan di domani.

Come riferisce Tuttosport oggi in edicola, per quanto sia un fedelissimo del tecnico, non è un’ipotesi da non scartare a priori. Perché lo spagnolo, grande trascinatore a inizio campionato, è oggi in una fase involutiva preoccupante e che sembra non conoscere la parola fine. Così potrebbe trovare spazio ancora una volta Fabio Borini nel tridente offensivo, con Hakan Calhanoglu nuovamente avanzato col ritorno del brasiliano in mediana e Krzysztof Piatek al centro sperando. Si va infatti nuovamente verso il 4-3-3, provato anche ieri in rifinitura a Milanello. E a proposito di allenamento: la seduta è stata interrotta da una forte grandinata. Ma Gennaro Gattuso, mai banale, ne ha approfittato per una battuta ai suoi: “Rimaniamo fuori, almeno vi svegliate”. Tra il serio e il faceto, un segnale forte e chiaro per i suoi: serve uno scossone mentale. Intanto in difesa, per sostituire l’infortunato Davide Calabria, è ballottaggio aperto tra Ignazio Abate e Andrea Conti con Cristian Zapata che potrebbe affiancare nuovamente Alessio Romagnoli al centro.

Redazione MilanLive.it

