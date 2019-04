NEWS MILAN – Ormai da oltre due mesi a questa parte, in molti danno per certo che Gennaro Gattuso la prossima stagione non allenerà più il Milan, a prescindere dal raggiungimento o meno della Champions League.

I risultati negativi di queste ultime settimane, non fanno altro che fare aumentare le voci dei vari media che vogliono Rino lontano dai rossoneri, incidendo peraltro anche sulla tensione che si respira a Milanello. Ma purtroppo bisogna farci l’abitudine con certe notizie. Se pensiamo che lo stesso Pep Guardiola è stato criticato per il suo operato stagionale al City, si capisce bene che nessuno (tra cui Gattuso) può stare tranquillo.

-> Per seguire tutte le news Milan, CLICCA QUI <-

Milan-Conte, ipotesi ancora possibile

E sull’ombra di Gattuso è ormai nota quella di Antonio Conte, dalla scorsa stagione l’allenatore più accostato ai club di mezza Europa. Dalla prossima estate tornerà certamente ad allenare attivamente in una squadra di prestigio. E si parla di un interesse altissimo della Roma, così come della stessa Inter.

Secondo quanto riferisce il giornalista Niccolò Ceccarini, l’interesse del Milan per Conte non si è affievolito. In queste ultime settimane il nome dell’ex CT della nazionale non era stato accostato ai rossoneri, ma ciò non significa che Leonardo e Maldini abbiano abbandonato la pista, anzi.

Conte è certamente tra i migliori allenatori d’Europa in circolazione. Le sue qualità sono indiscusse. In questi anni però ha dimostrato di essere un grande motivatore e di essere il profilo ideale per un club che aspira a tornare ai vertici nazionali ed europei. L’intoppo principale per tutti è l’ingaggio, che si aggira intorno ai 10 milioni di euro annui. Per il Milan di Elliott i soldi non sono un problema. C’è da capire quali siano le reali intenzioni della dirigenza.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it