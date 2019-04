NEWS MILAN – Torino–Milan di domani sera è la gara più importante dell’anno per la squadra rossonera. Se l’obiettivo è andare in Champions League, il ‘Diavolo’ non può permettersi passi falsi. Altrimenti sarà fallimento.

Ora la partita di domani è diventata ancor più importante. La Roma infatti ha vinto oggi contro il Cagliari: 3-0 senza diritto di replica. Tutto facile per gli uomini di Claudio Ranieri, che hanno avuto il merito di aver sbloccato subito il risultato con la rete di Javier Pastore, tornato in campo dopo tanti mesi di assenza. Pratica già chiusa prima della mezz’ora, quando è Federico Fazio a mettere dentro il 2-0 di testa. Nulla la reazione dei sardi, già salvi grazie al ko dell’Empoli nel primo anticipo contro il Bologna. Nella ripresa è arrivato anche il definitivo 3-0: in gol Aleksandar Kolarov.

L’attuale Milan è in difficoltà. E lo ha ammesso anche Gennaro Gattuso oggi in conferenza stampa. Ora ha grande pressione addosso perché domani non può in nessun modo sbagliare. Non soltanto perché ad oggi la Roma è quarta, ma anche perché il Torino, con una vittoria , scalcherebbe i rossoneri per il favore degli scontri diretti. Poi c’è l’Atalanta, che ha una partita facile contro l’Udinese lunedì alle 19: se il Milan perde e la ‘Dea’ vince, Gasperini andrebbe da solo al quarto posto a 59 punti. Insomma, in caso di risultato negativo, che sia pareggio o sconfitta, la corsa Champions sarebbe compromessa.

Redazione MilanLive.it

