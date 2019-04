NEWS MILAN – Domani il posticipo domenicale della 34^ giornata di Serie A sarà Torino-Milan, sfida fondamentale per la corsa alla Champions League. Dopo le parole di Gennaro Gattuso, anche Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa.

Anzitutto ha commentato il momento del Milan, avversario ferito che viene da un periodo molto negativo: “Di tutte queste considerazioni mi fido poco. Sono una squadra forte e importante. Ho saputo come hanno vissuto questi due giorni dopo la Coppa Italia. Di solito dopo momenti di difficoltà si sono ricompattati facendo grandi gare. Mi aspetto un Milan che farà la partita della vita, allora noi lo dobbiamo fare più di loro. E’ una grande partita, una grande finale. So che ci sarà tanta gente, c’è bisogno di tutti per fare un risultato importante per la nostra crescita e per tutto quello che ne potrebbe conseguire”.

Sull’importanza della partita, anche nella gestione della tensione: “Bisogna tenere i nervi saldi: Bisogna entrare decisi tenendo presente le regole del calcio. Bisogna fare le cose fatte bene, con grande vigoria ma anche con lucidità e tranquillità specie nella fase attiva. Abbiamo il nostro gioco, sappiamo quel che dobbiamo fare. Io credo che con uno come Gattuso i giocatori sono tutti con lui. Daranno il massimo perché anche quando hanno perso la squadra ha sempre lottato. Si vede che vogliono fare bene. Non c’è da aspettarsi nessun vantaggio da certe situazioni, anzi, forse è il contrario”.

Ancora sulla partita: “Se noi riusciamo a fare il calcio fatto con Atalanta e Sampdoria io credo che possiamo mettere in difficoltà anche il Milan. Se invece sbagliamo certe dinamiche di gioco o se non fossimo tutti e undici a fare la fase difensiva al top e attaccare tutti insieme al top si va incontro a brutte figure perché il Milan è sempre il Milan”.

Sulle assenze tra infortunati (Djidji) e squalificati (Baselli e Zaza), con Iago Falque tornato tra i convocati ma non al massimo della forma. Ecco il pensiero di Mazzarri: “Sono cose che possono incidere. Falque è già da tanto che manca, con l’Atalanta fece una grande partita e poi lo abbiamo perso un po’ almeno come forma smagliante. Poi Zaza, che lo avevamo ritrovato, stavamo facendo bene col Cagliari insieme a lui e ha preso questa brutta squalifica. Baselli era uno dei più in forma, Djidji è stato una rivelazione per tutti, una certezza trovata. Ma si è fatto male. Nonostante questo, ecco che esce fuori l’anima di un gruppo. Voi è la prima volta che mi sentite fare questa disamina: abbiamo fatto bene a Genova, stavamo facendo bene col Cagliari perché chi si è trovato a sostituire giocatori più consolidati ha dimostrato di essere all’altezza. E questo avvalora ancora di più quello che si è fatto. E domani chi giocherà sarà nuovamente all’altezza”.

Di seguito anche la lista ufficiale dei convocati diramata da Mazzarri:

PORTIERI: Ichazo, Rosati, Sirigu.

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Moretti, Nkoulou, Singo.

CENTROCAMPISTI: Berenguer, Lukic, Meite, Parigini, Rincon.

ATTACCANTI: Belotti, Damascan, Falque, Millico.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

