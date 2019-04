CALCIOMERCATO MILAN – Uno dei reparti che il Milan del futuro potrebbe maggiormente ritoccare è quello del centrocampo, nonostante attualmente sia ricco di elementi a livello qualitativo e numerico.

Tante però le situazioni in divenire nel reparto mediano: tre calciatori sono in scadenza di contratto (Bertolacci, Mauri e Montolivo) e dunque sono pronti a fare le valigie a costo zero a fine stagione. Un mastino come Timoué Bakayoko andrà riscattato dal Chelsea, che pretende almeno 35 milioni per lasciarlo andare via definitivamente. Senza dimenticare che elementi come Kessie, Biglia e Calhanoglu vantano diversi interessamenti sul mercato internazionale.

Calciomercato Milan, Sensi convince i rossoneri: sarà assalto a giugno

Possibile dunque che cambi qualcosa di sostanziale nel centrocampo del Milan, anche se le decisioni dipenderanno anche dalle possibilità economiche dei rossoneri e da chi sarà il prossimo allenatore, se ci si affiderà ancora a Gennaro Gattuso oppure si punterà su un tecnico diverso per il 2019-2020.

A prescindere da ciò, secondo quanto scrive Calciomercato.com, il Milan avrebbe già messo sulla propria lista della spesa il nome ideale per rinforzarsi in mezzo al campo: piace da matti Stefano Sensi, giovane regista del Sassuolo che ha già conquistato anche l’apprezzamento del c.t. italiano Roberto Mancini. Un nome tutt’altro che nuovo per le cronache del calciomercato Milan, visto che di Sensi si parla già da mesi, ma pare che il direttore tecnico Leonardo abbia deciso di puntare principalmente sull’ex Cesena per dare qualità ed imprevedibilità al centrocampo.

Dal Sassuolo potrebbe arrivare anche Alfred Duncan, mezzala di origine ghanese che però non è considerato prioritario, visto che il Milan preferisce puntare su un metronomo di centrocampo che dia i tempi di gioco e che possa velocizzare il giro-palla. Sensi dunque è in cima alla lista dei desideri per la mediana, con un costo di 25 milioni di euro che appare sostenibile dalle casse di via Aldo Rossi.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

